Банк «ФК Открытие» проводит акцию для клиентов-предпринимателей «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa». Держатели карт могут получить кешбэк 10% до 100 тыс. рублей при оплате покупок бизнес-картой в торговых точках и Интернете.

Для участия в акции новым клиентам нужно открыть расчетный счет в банке «Открытие» с одним из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях: «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свое дело», «Весь мир» или «Открытые возможности».

Далее предприниматель оформляет и получает корпоративную карту Visa Business и в период с 3 июня по 31 июля 2019 года совершает максимальное количество операций. К участию в акции допускаются участники, совершившие минимум пять операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тыс. рублей с использованием бизнес-карты.

Также по условиям участия в акции в период ее проведения необходимо зарегистрироваться в качестве участника на сайте банка. Начисление поощрения в размере десятипроцентного кешбэка предприниматели получат с 20 августа по 10 сентября 2019 года на свои бизнес-карты.