Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 900%. Такие данные обнародовал в понедельник член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.



«Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная [с января этого года] — 905,6%», — написал депутат в своем Twitter .

В годовом выражении рост цен оказался на уровне 815 000%. В апреле стоимость товаров и услуг в Боливарианской Республике увеличилась на 44,7%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 1 300 000%.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 000 000%.