Средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя 2,55 млн рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

За год, согласно исследованию, средний размер ипотечного кредита вырос на 18%.

«В апреле средняя сумма ипотечного кредита достигла своего максимального значения, это единственный показатель, который не имеет сезонных спадов и демонстрирует уверенный восходящий тренд», — отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Общий объем выданных ипотечных кредитов за апрель вырос на 2,6%, а за год — на 5,4%, до 108,6 млрд рублей. Увеличилось в апреле и количество выданных ипотечных займов — на 2%, до 42,5 тыс. кредитов, однако в годовом выражении число кредитов значительно сократилось — на 10,5%.

По данным ЦБ, объем портфеля ипотечных жилищных кредитов в России по итогам I квартала 2019 года достиг 6,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,8%.

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Регулятор отметил, что в связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физлиц с первоначальным взносом менее 20%.