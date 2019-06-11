Число обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросам пенсионной реформы, исчисления размера пенсий, пенсионной надбавки и перерасчета пенсий выросло почти в два раза (с 476 в 2017 году до 882 в 2018 году). Это следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте «Российской газеты» . При этом количество жалоб, относящихся к сфере законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении, по сравнению с прошлым годом выросло на 8%.

«Всплеск обращений граждан, недовольных увеличением пенсионного возраста, относится к периоду обсуждения варианта законопроекта, установившего увеличение пенсионного возраста мужчинам до 65 и женщинам до 63 лет, принятого в первом чтении 19 июля 2018 года. После вмешательства в этот вопрос президента Российской Федерации, который предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, количество жалоб граждан по указанному вопросу значительно уменьшилось», — поясняется в докладе.

При этом больше всего обращений по вопросам социального обеспечения поступило от жителей города Москвы (248), Краснодарского края (81), Московской (69), Кемеровской (67) и Свердловской (62) областей.