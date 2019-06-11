Большинство жалоб к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, связанных с трудовыми правоотношениями, поступило по вопросам, связанным с увольнением, — 586 (36%). Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованном на сайте «Российской газеты» . Большая часть таких жалоб относится к результатам индивидуальных трудовых споров, разрешенных судом не в пользу работника.

На втором месте — жалобы на нарушения прав работников на оплату труда (в 2018 году — 469 (29,1%)).

Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы По результатам исследования Superjob, по 3% респондентов боятся невыплаты зарплаты и нестабильности в компании.

«Люди жалуются на несправедливое изменение системы оплаты труда, на невыплату или несвоевременную выплату заработной платы (в том числе в связи с банкротством предприятия) и сумм, причитающихся при увольнении, на уклонение от начисления процентов за просрочку выплаты заработной платы, несправедливую оплату труда отдельных категорий работников (невыплату надбавок, доплат), неоплату сверхурочных работ, отказ в компенсации переработок и неиспользованных отпусков и т. п.», — говорится в докладе.

Всего в 2018 году к уполномоченному поступило 1 611 обращений по вопросам трудовых правоотношений. В отчетном году каждое седьмое из обращений являлось коллективным. При этом наблюдалось стабильное снижение числа коллективных жалоб: в 2018 году — 111 (6,9%), в 2017 году — 129 (9,3%), в 2016-м — 166 (9,8%), что свидетельствует о постепенном уменьшении грубых и массовых нарушений трудовых прав граждан, связанном с ужесточением ответственности работодателей.