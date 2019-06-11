Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 26 копеек, а евро — почти 27 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,54 рубля (минус почти 25 копеек), курс евро — 73,06 рубля (минус 22 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник ожидается продолжение укрепления рубля, целью роста которого является отметка 64,1 рубля за доллар.

«Практически нет сомнений, что ЦБ на заседании в пятницу снизит ставку на 0,25 п. п., но это уже заложено в котировки. Рубль в ближайшие дни поддержит растущая нефть и продолжающийся высокий спрос на ОФЗ», — пояснил аналитик.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, утром во вторник рубль получит поддержку от благоприятного внешнего фона, но сильного укрепления ждать едва ли стоит.