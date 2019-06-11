Сбербанк запустил новый сервис — переводы любому человеку с получением в банкомате наличными, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Отправить деньги можно в любой момент с помощью «Сбербанк Онлайн», а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или Ф. И. О. получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из СМС.

Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1 000 рублей. В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю СМС, когда перевод будет успешно выплачен.

Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам в «Сбербанк Онлайн».

«Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода», — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.