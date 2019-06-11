Число банков, уполномоченных работать по проектному финансированию, может быть при необходимости увеличено. Об этом на всероссийском совещании Минстроя РФ по переходу на новую систему финансирования заявил глава ведомства Владимир Якушев.

«Сегодня порядка 100 коммерческих банков могут работать по этому механизму. Наша задача — его сейчас запустить. Если мы поймем, что этого перечня банков недостаточно на всю страну, будет приниматься решение это все расширить», — сказал Якушев.

Он напомнил, что ранее было принято решение понизить требования к рейтингу уполномоченных банков с уровня «А-» до «ВВВ-». В результате число кредитных организаций, которые имеют право работать по эскроу, увеличилось на 37.

​АРБ предложила создать институт региональных специализированных уполномоченных банков АРБ предложила определить возможные критерии для отбора региональных банков.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.