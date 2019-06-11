Индекс РТС обновил максимум 2014 года, превысив отметку в 1 340 пунктов. Последний раз индекс РТС находился выше 1 340 пунктов в июле 2014 года.

На 12:37 мск индекс находился на отметке 1 340,49 пункта, свидетельствуют данные торгов. Он продемонстрировал рост на 0,36% к предыдущему закрытию.

Индекс обновляет максимумы на хорошем внешнем фоне, отмечают эксперты. Так, американские рынки продолжают отыгрывать некие договоренности между США и Мексикой, позволившие американскому президенту Дональду Трампу не вводить пошлины на мексиканские товары. Кроме того, пытается отскочить и нефть, после того как вчера вечером потеряла доллар за баррель Brent и ушла в район поддержки 62,3 доллара за баррель.