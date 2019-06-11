Промсвязьбанк запускает акцию «Зарплата — это PROсто» по зарплатному проекту для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), которые до 31 августа закажут зарплатные карты сотрудникам, говорится в сообщении кредитной организации.

Зарплатный сервис будет бесплатным, пока компания перечисляет зарплату через Промсвязьбанк.

Предприниматели будут освобождены от комиссии за обслуживание проекта, за выпуск и обслуживание карт, а также за зачисление денежных средств на карты.

Держатели зарплатных карт получают кешбэк в размере 1% за все покупки.