Почта Банк расширяет программу лояльности «Марки» и запускает кредитную карту в дополнение к одноименной дебетовой карте. Об этом в банке объявили во вторник, 11 июня.

Новый кредитный продукт объединяет программы лояльности брендов из различных категорий и дает возможность накапливать бонусы за ежедневные покупки и использовать их у выбранного партнера программы. В настоящее время у программы девять партнеров: «Перекресток», «Пятерочка», «Ростелеком», «Горздрав», «36,6», «Одноклассники», «АльфаСтрахование», «М.Видео», МТС. В дальнейшем список партнеров программы будет расти и охватит максимальное количество популярных марок в различных категориях, обещают в кредитной организации.

По карте «Марки» предусмотрен кредитный лимит в размере до 1,5 млн рублей и возобновляемый беспроцентный период до 60 дней. Процентная ставка за безналичные операции оплаты товаров и услуг составляет 22,9% годовых.

При совершении повседневных покупок держателю карты будут начисляться бонусные единицы, которые он затем сможет по своему усмотрению использовать при оплате товаров и услуг согласно условиям программы лояльности выбранного партнера. Так, при сумме покупок по карте за месяц до 50 тыс. рублей клиент получает до 20 бонусных единиц за каждые 100 рублей трат по карте, а после превышения порога в 50 тыс. рублей — до 30 бонусных единиц в зависимости от выбранной программы поощрения.

По словам вице-президента, директора по продуктам и технологиям Почта Банка Григория Бабаджаняна, запуск кредитной карты стал логичным развитием программы лояльности «Марки». «Теперь вы можете по своему усмотрению выбрать ту карту, которая в большей степени отвечает вашим сегодняшним потребностям: дебетовую или кредитную. В любом случае вы будете в плюсе: сможете копить баллы от выбранного партнера и управлять своей программой лояльности», — отметил Бабаджанян.



После оформления карты клиент регистрируется в личном кабинете на сайте программы marki.pochtabank.ru, используя одноразовый код. Здесь он сможет ознакомиться с условиями начисления бонусов каждым партнером и самостоятельно управлять своей картой: привязать ее к выбранной бонусной программе, поменять ее (не чаще раза в месяц) и отслеживать начисление баллов. Комиссия за обслуживание карты составляет 900 рублей в год начиная со второго года, комиссия за выпуск — 900 рублей.



И дебетовая, и кредитная карта «Марки» выпускаются в двух вариантах дизайна: в синем или красном цвете на выбор. Можно выпустить именную либо неименную карту. Оформить заявку и получить карту «Марки» можно за один визит в любом отделении Почта Банка, в том числе в точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях.