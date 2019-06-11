Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — сказал глава Кабмина.

Он пояснил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. Глава Кабмина напомнил, что 100 лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда». В качестве другого примера он привел новозеландскую компанию, которая ввела четырехдневную рабочую неделю, в результате чего производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20%, а уровень стресса сотрудников снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — предупредил Медведев. — Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях». Он напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания был официально признан болезнью.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — уверен глава правительства. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости». «По мере того как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства, — добавил он. — Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений».

​Голикова заявила о проблемах при переходе на четырехдневную рабочую неделю На первое место встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

Медведев призвал выработать новые подходы к организации рабочего времени и образовательного процесса. По его словам, у людей должна быть возможность учиться на протяжении всей трудовой карьеры. «Подготовка, переподготовка, освоение новых смежных и абсолютно новых знаний, новых компетенций — это позволяет человеку прожить несколько профессиональных жизней, чего, конечно, никогда раньше не было. Стать признанным специалистом в целом ряде областей, а главное — всегда оставаться востребованным на рынке труда», — подчеркнул он. Медведев заметил, что технологии уже меняют многие рабочие места, в результате чего уходят старые профессии и появляются новые.



Премьер-министр заверил, что РФ придерживается стандартов Международной организации труда (МОТ) и призывает другие страны пойти по пути внедрения всеобщей трудовой гарантии.