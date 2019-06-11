Baring Vostok крайне разочарован решением Амурского арбитражного суда, согласно которому компания Evison Holdings Limited должна немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс», и в кратчайшие сроки подаст апелляцию на данное решение суда. Об этом сообщили RNS в пресс-службе Baring Vostok.

«Baring Vostok крайне разочарован решением Амурского арбитражного суда, согласно которому компания Evison обязана немедленно продать 9,99% акций в банке «Восточный» компании «Финвижн» до рассмотрения апелляционной жалобы Evison. Фактически амурский суд отказался выслушать аргументы ответчика и представителей банка «Восточный» и превратил недействующий опцион в действующее обязательство... Мы в кратчайшие сроки подадим апелляцию на данное решение суда», — говорится в сообщении.

«На практике подобные решения по немедленному исполнению беспрецедентно редки, и мы констатируем, что суд счел долю в банке «Восточный» крайне скоропортящимся продуктом, потворствуя незаконным и неэтичным попыткам владельцев компании «Финвижн» отобрать контроль в банке «Восточный» у его законных владельцев», — отмечает пресс-служба.

Сегодня Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс», следует из материалов суда.