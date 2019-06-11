Акционеры «Ингосстраха» на годовом общем собрании 7 июня приняли решение не выплачивать дивиденды, а увеличить уставный капитал компании до 27,5 млрд рублей, говорится в сообщении страховщика.



На собрании были утверждены годовой отчет о деятельности компании в 2018 году, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за прошлый год.

«Собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды, чистую прибыль СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2018 году в размере 6 699,4 млн рублей оставить в распоряжении СПАО «Ингосстрах». Акционеры приняли решение увеличить уставный капитал СПАО «Ингосстрах» до 27 500 000 000 (двадцати семи миллиардов пятисот миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей направить на увеличение уставного капитала СПАО «Ингосстрах», — отмечается в сообщении.

Напомним, чистая прибыль «Ингосстраха» за I квартал 2019 года составила 2,5 млрд рублей против 3,1 млрд (снижение на 20%) за аналогичный период прошлого года.



Акционеры «Ингосстраха» избрали совет директоров компании. В него вошли девять человек: Андрей Аносов, Олег Виханский, Михаил Волков, Александр Григорьев, Джорджио Каллегари, Константин Соколов, Алексей Соколов, Паоло Скарони, Чирина Лучано.

