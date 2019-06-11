ВТБ разрабатывает проект «Цифровая ипотека», в ближайшие год-полтора планирует запустить сервис, который позволит клиентам получить ипотеку без посещения офиса, рассказал интервью агентству «Прайм» в рамках Петербургского международного экономического форума член правления ВТБ Олег Смирнов.

«Сейчас мы разрабатываем проект «Цифровая ипотека», реализация которого позволит клиентам получить ипотечный кредит без посещения офиса. Уже прорабатывается соответствующая «дорожная карта». В ближайшие год-полтора планируем запустить такой сервис», — сказал Смирнов.

По словам члена правления банка, в настоящее время четверть всех заявок на ипотеку ВТБ оформляется через сайт.