Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за пять месяцев составил 35,2 млрд долларов, превысив почти в 1,9 раза показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в комментарии ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — мае 2019 года» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — мае 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 35,2 млрд долларов США (18,9 млрд долларов США в сопоставимом периоде 2018 года). Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», — сообщает регулятор.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за четыре месяца этого года составил 34,7 млрд долларов. Таким образом, отдельно в мае показатель был равен 0,5 млрд.

В комментарии регулятора также указано, что, по его оценке, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — мае 2019 года составил 48,7 млрд долларов, увеличившись на 1,8 млрд по сравнению с сопоставимым показателем 2018 года. «Положительное влияние на динамику показателя наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта», — объясняют в ЦБ.



«Международные резервы в результате операций приросли на 28 млрд долларов США, главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», — добавляет регулятор.