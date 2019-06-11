Локо-Банк оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение закона «О рекламе» и уплатил штраф в полном объеме. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Как поясняется, житель города получил от банка СМС-сообщение следующего содержания: «Отличные новости, большой кредит на большие цели от Локо-Банка! От 11,8%, до 5 000 000 рублей! Подробнее lockobank.ru. КБ «Локо-Банк» (АО)».

Между тем, как подчеркивают антимонопольщики, клиент «на получение подобных сообщений от этой кредитной организации согласия не давал». В этой связи он пожаловался в Санкт-Петербургское УФАС.

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения закона «О рекламе», по итогам рассмотрения которого было установлено, что в данном сообщении банк не указывает существенные условия предоставления кредита, а значит, нарушает часть 3 статьи 28 закона.



За это нарушение Локо-Банк оштрафован на 300 тыс. рублей. Штраф уплачен организацией в полном объеме, сообщают в антимонопольном ведомстве.