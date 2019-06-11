Компания «Ростелеком» разработала мобильное приложение, которое будет юридически верифицировать снимаемое на телефон видео. Об этом сообщил ТАСС во вторник замдиректора по прикладным проектам «Ростелекома» Сергей Сучков на XI Международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске.

«Для Санкт-Петербурга мы создали защищенное приложение, для использования которого необходима регистрация на «Госуслугах». Если человек видит какое-либо противоправное действие, он может зайти в это приложение и снять его на камеру. Все данные передаются в единый центр хранения информации. Данные становятся проверенными, у видео или фото есть геолокация, время и иные данные, которые позволяют провести верификацию», — сказал он.

Сучков добавил, что подобная система, которая верифицирует видео с уличных камер, действует в Москве и Санкт-Петербурге. Ее внедрение также планируется в Тюмени и Новосибирске. «Любой житель Москвы и Санкт-Петербурга в случае, если с ним произошло ЧП, идет в полицию, пишет заявление, получает бумагу и идет в центр хранения информации. Там ему предоставляется информация с камер видеонаблюдения, ее можно использовать, например, в судопроизводстве», — отметил он.

По словам замдиректора, компания ведет переговоры с властями нескольких городов для внедрения такой системы. Приложение также планируется начать использовать в других городах после апробации в Санкт-Петербурге.