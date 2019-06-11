ВТБ устранил сбои в работе своих IT-систем, которые повлекли ранее проблемы с платежами и использованием сервисов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Работоспособность IT-систем ВТБ восстановлена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении банка.