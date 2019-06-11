Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% и составил 2 751,75 пункта. Индекс РТС подрос на 0,57% до отметки 1 343,33.

Бумаги Сбербанка упали на 5,27%, «Газпрома» — выросли на 1,19%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,08%, «АЛРОСы» — снизились на 0,3%, Московской биржи — выросли на 0,35%.



«Российский рынок акций перед выходным днем в середине недели не очень-то подвижен. Индекс Мосбиржи стабилен около 2 750 пунктов, индекс РТС поднялся к 1 344 пунктам и может расти еще дальше, к 1 350 пунктам, при наличии конъюнктуры», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

