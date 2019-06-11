Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 16,9 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,45—64,64 рубля за доллар.

Курс евро 19:02 мск составил 73,06 рубля и опустился на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,8 тыс. сделок примерно на 452 млн евро по курсам от 72,93 до 73,14 рубля за евро.

«Доллар США во вторник отступил к 64,48 рубля, что вполне объяснимо нефтяной конъюнктурой и поведением американской валюты, а также аукционами Минфина по размещению ОФЗ. Пока до конца недели границы 64—66 рублей за доллар остаются нетронутыми, в паре почти ничего не происходит. Евро все же соскользнул ниже 73 рублей, но может быстро вернуться обратно в область 73,15—73,25 рубля при наличии повода», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.