Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для «Коммерсанта» . Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos.

В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти. По данным компании, в I квартале 2019 года доля экономящих россиян увеличилась на 7 процентных пунктов, до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период выросло c 55% до 57%. Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков указывает, что в натуральном выражении продажи продуктов питания до сих пор не достигли докризисного уровня 2013 года. По его словам, розничный рынок оказался в таких условиях, когда промо постепенно приводит к сокращению доли товаров, продающихся без акций. «Полностью отказаться от глубоких скидок в ситуации низкой покупательной способности населения довольно сложно, так как операторы розничной торговли должны это сделать синхронно. Иначе в выигрыше останется сеть, которая сохранит скидки», — поясняет Востриков.

В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что в 2018 году приняли решение стабилизировать промоактивность и не наращивать количество товаров, отпускаемых по акциям. Сейчас доля промо в магазинах X5 сохраняется на уровне 35%, заявил представитель компании. В группе «М.Видео — Эльдорадо» говорят, что доля промо в сегменте бытовой техники и электроники последние два-три года превышает 50% из-за конкуренции как среди сетей, так и производителей. Это подтверждают в объединенной компании «Связной — Евросеть». Но там надеются, что в 2020 году доля промо начнет сокращаться. В Leroy Merlin заверяют, что в магазинах сети нет товаров, продающихся со скидками.