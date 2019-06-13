Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее», сообщает «Коммерсант» .

В начале месяца на должность главы НПФ «Телеком-Союз» вышла исполнительный директор фонда НПФ Сбербанка Светлана Касина, курировавшая в нем сделки M&A, организацию работы с корпоративными клиентами и GR, а ранее длительное время возглавлявшая Национальный НПФ. Об этом рассказали несколько собеседников издания, близких к НПФ «Будущее» и НПФ Сбербанка. На сайте «Телеком-Союза» она указана как врио гендиректора фонда.

По утверждению источников, из НПФ Сбербанка на работу в ФГ «Будущее» также перешли бывший исполнительный директор блока «Стратегия и развитие» Дмитрий Ключник и бывший начальник управления «Риски» Андрей Журихин. Ранее, в январе, на должность гендиректора НПФ «Будущее» пришла Елена Тетюнина, курировавшая финансовый блок НПФ Сбербанка, к ней присоединился Андрей Козлов, до перехода занимавший в НПФ Сбербанка должность директора по информационным технологиям.

В НПФ Сбербанка не комментируют уход части топ-менеджеров. Вместе с тем, как считает его гендиректор Александр Зарецкий, в фонде «сложилась одна из сильнейших команд на рынке» и он «не испытывает кадрового голода».

Лишь менее половины активов фонда «Будущее» на начало года составляли «высокодоходные и ликвидные» активы «надлежащего кредитного рейтинга», говорилось в отчетности НПФ. В «Телеком-Союзе» ситуация была еще хуже, таких активов в НПФ было менее трети. «Решение назначить госпожу Касину руководителем самого проблемного с точки зрения активов фонда группы, по-видимому, было обусловлено ее длительным опытом работы в Национальном НПФ», — предполагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В таких фондах, как «Телеком-Союз», необходимо выстроить отношения с корпоративными клиентами, объяснить, что происходит, выработать пенсионные программы, и тут опыт топ-менеджера очень важен, считает эксперт.

По мнению Митрофанова, для решения финансовых проблем фондов группы «Будущее» прихода нового коллектива явно недостаточно. «Потребуется помощь акционера», — считает он.

«Докапитализация фондов группы «Будущее» планируется, решение о конкретных суммах и сроках будет принято дополнительно», — заявили в ГК «Регион».