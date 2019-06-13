После G20 РФ и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике, такую надежду президент России Владимир Путин выразил в интервью телерадиокомпании «Мир ».

«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей «двадцатки» сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики», — сказал Путин.