Четверть (25%) россиян в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов вложили бы его в себя и своих близких — в оплату обучения или медицинских расходов. Об этом свидетельствуют данные майского опроса, проведенного холдингом «Ромир».



Согласно полученным результатам, 24% респондентов потратили бы выигранные деньги на покупку машины, недвижимости или других предметов роскоши. Замыкает тройку меркантильных желаний россиян жизнь рантье: 18% опрошенных положили бы выигранный миллион в банк и жили бы на проценты.

В собственный бизнес вложили бы эти деньги 15% россиян. Лишь 5% сразу отправились бы в путешествие на полученные деньги. Чуть меньшее число россиян сразу бы расстались с выигранными деньгами и отдали бы все на благотворительность — 4%. По 1% респондентов сразу прокутили бы все полученные деньги либо вложили выигрыш в развитие науки и техники.

Непростые времена и экономические трудности меняют взгляды респондентов, комментирует результаты опроса президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин. «Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности. Четверть рассматривают в качестве надежного вложения собственное образование или здоровье, почти каждый пятый — финансовую «подушку» в виде вклада в банке. И лично меня радует рост доли тех, кто хотел бы открыть собственное дело. Россияне становятся более рациональными и финансово подкованными», — отмечает эксперт.