Сразу три новых купюры в 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле с 13 июня, сообщает Центральный банк страны.



Как отмечает банк, новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий сейчас набор денежных знаков для обеспечения целей, стоящих перед национальной экономикой.

Ввод новых крупных купюр происходит на фоне высокой инфляции в южноамериканской стране. Самой крупной купюрой после деноминации августа 2018 года, когда с купюр были убраны сразу пять нолей, до четверга оставались 500 боливаров при официальном курсе доллара, установленном ЦБ, в 6,14 тыс. боливаров.

Наличные деньги в Венесуэле вообще являются дефицитом, причем не первый год. Почти все расчеты производятся либо в безналичной форме, либо в долларах, хождение которых не так давно было фактически легализовано властями.