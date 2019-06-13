Управляющие компании из группы компаний (ГК) «Капиталъ Управление активами» в последние дни потеряли самые высокие рейтинги от «Эксперт РА». Участники рынка считают, что компании потребуется значительная перестройка бизнеса, сообщает «Коммерсант» .

В начале недели рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о присвоении управляющей компании «Капиталъ» рейтинга на уровне «А+» (на одну ступень ниже ранее действующего рейтинга «А++»). Давление на оценку оказали невысокий размер вознаграждений по отношению к объему средств в ДУ, а также низкая операционная эффективность. К «негативным факторам» отнесена и низкая рентабельность капитала по чистой прибыли (1,6%). Аналитики отмечают, что клиентская база компании характеризуется низкими показателями стабильности и диверсификации.

По данным «Эксперт РА», на конец 2018 года ГК, в которую входят компании «Капиталъ», «Капиталъ Управление активами» и «Капиталъ ПИФ», занимала 12-е место среди крупнейших компаний рынка ДУ (активы под управлением — 103 млрд рублей). За год активы снизились в 1,7 раза. При этом более 70% приходится на средства пенсионных фондов. По данным УК «Капиталъ», по итогам I квартала активы под управлением достигли 70 млрд рублей.

Участники рынка отмечают, что обновление бизнеса УК «Капиталъ» возможно. «Если группа сможет сопоставимо с ушедшими объемами бизнеса сократить административные расходы, отказаться от нерентабельных направлений бизнеса, это позволит сократить издержки», — отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Вместе с тем, по словам управляющего директора УК «Открытие» Романа Соколова, «рыночный сегмент рынка ДУ средствами НПФ очень узок и конкурентен, поэтому заместить выбывающие объемы клиентских средств будет проблематично». Решением может стать развитие работы с другими категориями клиентов, в частности с розницей. «Сейчас возможно развивать розницу при наличии удаленных каналов продаж, в том числе используя маркетплейсы и витрины партнеров», — отмечает гендиректор УК «Уралсиб» Ольга Сумина.

«Для снижения операционных расходов в прошлом году и в начале текущего года была проведена работа по оптимизации бизнеса, это позволило провести сокращения без негативного влияния на компанию. К тому же были снижены затраты на IT-направление, так как бизнес был переведен на новое программное обеспечение», — отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Константин Беликов. Также, по его словам, «в качестве основного сценария развития рассматривалось привлечение стратегического инвестора».

По словам нескольких собеседников издания, в конце прошлого года ГК вела переговоры о продаже бизнеса с Промсвязьбанком, АФК «Система», БКС, «ФК Открытие». В первых трех случаях рассматривали возможность продажи группы за капитал плюс 240—350 млн рублей, в последнем случае банк был готов заплатить только капитал. В АФК «Система» рассматривают различные варианты «укрупнения бизнеса управляющей компании, как органического, так и неорганического».