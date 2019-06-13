Сбербанк представляет новый промовклад в рублях «Память и гордость», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма минимального первоначального взноса — 50 тыс. рублей. Сроки размещения — от шести до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока депозита. Пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.



В конце основного срока Сбербанк перечислит в качестве пожертвования по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы депозита в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.

