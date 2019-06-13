Источником недавней массовой кибератаки на Telegram являлись расположенные в Китае компьютеры, заявил в четверг создатель мессенджера Павел Дуров. Он связал эту хакерскую активность с происходящими в Гонконге протестами.

В среду Telegram предупредил о мощной DDoS-атаке на свои серверы, из-за которой пользователи в некоторых странах могли столкнуться с неполадками. По данным сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, о сбое сообщали жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, проблемы отмечались в Европе.

Как заявил Дуров в сообщении, размещенном в четверг на его странице в Twitter, использованные при атаке «IP-адреса расположены преимущественно в Китае». Как утверждал предприниматель, такие массовые кибератаки спонсируются государственными структурами. По словам Дурова, в прошлом все DDoS-атаки на Telegram такого масштаба «совпадали по времени с протестами в Гонконге». «Этот случай не являлся исключением», — добавил он.