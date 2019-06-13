Компания Visa Inc. объявила о коммерческом запуске платформы Visa B2B Connect, благодаря которой финансовые организации смогут быстро и безопасно осуществлять крупные трансграничные корпоративные платежи на глобальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба международной платежной системы.



«Visa B2B Connect позволяет упростить и сократить время, затрачиваемое на проведение трансграничных корпоративных трансакций, давая возможность отправлять платежи из одного банка-участника непосредственно в другой. Используемая платформой уникальная функция цифровой идентификации токенизирует конфиденциальную деловую информацию организации, такую как банковские реквизиты и номера счетов, присваивая им уникальный идентификатор, позволяющий упростить проведение трансакций внутри сети. Функция цифровой идентификации Visa B2B Connect радикально меняет систему обмена информацией при осуществлении трансграничных корпоративных платежей», — говорится в сообщении системы.



На первом этапе доступ к Visa B2B Connect получат банки в 30 главных глобальных торговых коридорах, включая Россию. Ожидается, что к концу 2019 года платформа будет запущена на 90 рынках по всему миру.