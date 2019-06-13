Компания «ЮТэйр» c осени прошлого года ведет с 11 банками переговоры о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд рублей, по ним авиакомпания допустила дефолты, кредиторы предлагают «ЮТэйр» подумать о продаже ее крупнейшего актива — компании «ЮТэйр—вертолетные услуги» (ЮтВУ), рассказали «Ведомостям» три банкира.

Идея продажи ЮтВУ обсуждается, но требования такого кредиторы не выдвигают, эта тема сложная, говорят собеседники издания: во-первых, ЮтВУ — актив крупный, не имеющий аналогов и очень сложный в оценке, он может стоить от 10 млрд до 30 млрд рублей, хотя верхняя оценка в 20 млрд рублей представляется более реалистичной.

«ЮТэйр» продавать вертолетную «дочку» не хочет, и главный аргумент заключается как раз в том, что на такой крупный актив нет покупателя, продолжает собеседник, но синдикат банков предлагает хотя бы инициировать предварительные переговоры, прощупать рынок; контрольный пакет «ЮТэйр» до недавнего времени принадлежал пенсионному фонду «Сургутнефтегаза», в 2018 году фонд был реформирован и теперь принадлежит физлицу — Валерию Ефимову, авиационная отрасль и банкиры считают, что «Сургутнефтегаз» сохраняет влияние на Utair, но формально нефтяная компания осталась лишь кредитором перевозчика — ей он должен 6 млрд рублей.

Источник: банки-кредиторы должны определиться по долгу «ЮТэйр» через две недели По данным газеты «Ведомости», компания попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов.

100% акций ЮтВУ заложены по двум синдицированным кредитам 11 банков на 39,1 млрд рублей, при одобрении банков, на которых приходится 66,7% синдицированных кредитов, взыскание может быть обращено на вертолетную компанию, говорит один из банкиров; в феврале вопрос об обращении взыскания на залоги уже выносился на комитет кредиторов, но тогда банкиры проголосовали против; еще 17,4 млрд рублей «ЮТэйр» должна Сбербанку, по этому кредиту действует поручительство структур «Сургутнефтегаза».

В марте «ЮТэйр» попросила синдикат списать 31,4 млрд рублей, или 80% синдицированных кредитов, в мае авиакомпания сделала новое предложение: не списывать, а перенести погашение 31,4 млрд рублей на 35 лет, что тоже не устраивает кредиторов, они выдвигали встречное требование — поручительство по синдицированным кредитам «Сургутнефтегаза» или правительства ХМАО (второй по величине акционер Utair c пакетом 38,8%), но «ЮТэйр» заявила, что поручительств не будет, продолжают собеседники.