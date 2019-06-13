В Модульбанке совместно с Mastercard запустили акцию — кешбэк до 5% на покупки, оплаченные кредитной картой для бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

Повышенная ставка действует до 30 июля. Базовая ставка на кешбэк составляет 0,5% и распространяется на все типы покупок, а повышенная ставка в 5% работает для некоторых типов товаров, например, топлива. Максимальная сумма кешбэка по одной карте в месяц составляет 10 000 рублей, льготный период — 55 дней.

Модульбанк запустил кредитную карту для бизнеса Карта оформляется в рамках продукта «МодульКредит».

Кредитная линия выдается под онлайн-данные о движении средств на расчетном счете, которыми предприниматель готов поделиться с банком.

Кредитная линия может использоваться как с расчетного счета, так и с привязанной к счету кредитной карты для бизнеса. Ставка начинается от 12%, сумма — до 2 млн рублей, срок — до двух лет.