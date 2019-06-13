Китайская интернет-компания Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO) на бирже Гонконга, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, заявка, поданная на текущей неделе, не требует от компании раскрытия финансовых показателей. Банками-организаторами выбраны China International Capital Corp. и Credit Suisse Group AG. «В результате размещения китайская компания может получить до 20 миллиардов долларов, хотя Alibaba еще не определила окончательную цель по привлечению средств», — добавили источники.

Агентство отмечает, что по планируемому объему размещения оно может стать крупнейшим в Гонконге с 2010 года.

В конце мая агентство сообщило, что Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на бирже Гонконга, что позволит ей привлечь 20 млрд долларов. Предполагалось, что заявка на размещение может быть подана уже во втором полугодии текущего года в конфиденциальном порядке.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Чистая прибыль Alibaba по итогам 2018/2019 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась на 37% и составила 13,053 млрд долларов, выручка Alibaba составила 56,152 млрд долларов, что в полтора раза больше показателя за предыдущий финансовый год.