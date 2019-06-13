Вооруженные злоумышленники ограбили банк на Варшавском шоссе на юге Москвы, похитив порядка 5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел неподалеку от метро «Нагорная» рядом с Варшавским шоссе. Утром в четверг в один из банков, расположенных там, вошли неизвестные и, пригрозив оружием персоналу, похитили деньги — примерно 5 млн рублей. Они скрылись на автомобиле Hyundai. В городе введен план «Перехват» для розыска и задержания злоумышленников», — сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы главка столичной полиции подтвердил агентству факт ограбления банка, однако подробностей не сообщил.

В полиции РБК назвали адрес пострадавшей от грабителей организации: Варшавское шоссе, дом 72, корпус 2. По данным из открытых источников, там находится отделение «Ренессанс Кредита». В пресс-службе банка изданию подтвердили факт ограбления.