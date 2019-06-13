Рейтинговое агентство «Эксперт РА» начинает публиковать рэнкинги банков по устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и по покрытию рыночных обязательств ликвидными активами . Новые рэнкинги отражают запас прочности банков на случай таких стрессовых событий, как потери от реализации кредитных и рыночных рисков и отток привлеченных средств, поясняется в сообщении агентства.

Данные представлены по состоянию на 1 мая этого года.

По оценке «Эксперт РА», глобального дефицита капитала не наблюдается: темпы прироста совокупного по всем банкам регулятивного капитала превысили динамику активов и составили 4%. Из крупнейших 50 банков наибольшие темпы прироста капитала демонстрируют банки, санируемые с участием государства. Некоторые из них начали выходить на самоокупаемость, но такое повышение капитализации преимущественно обусловлено внешней поддержкой.

Несмотря на положительную динамику по рынку в целом, запас капитала над нормативным минимумом 127 кредитных организаций не способен абсорбировать потенциальное обесценение более чем 5% чистых активов. Уточняется, что в их число входят как те банки, которые могут позволить себе высокую нагрузку на капитал в силу устойчивых позиций и приемлемого качества активов, так и проблемные игроки с высокой чувствительностью к непредвиденным потерям.

Сектор пребывает в состоянии профицита ликвидности, констатируют также аналитики: ликвидные активы 54% банков покрывают не менее половины объема их рыночных обязательств, при этом покрытие обязательств на уровне не ниже 30% демонстрируют 76% игроков. Наиболее выраженный избыток ликвидности характерен для небольших кредитных организаций. При отсутствии устойчивого фондирования и качественных заемщиков многие из них вынуждены поддерживать подушку ликвидности, что ограничивает перспективы повышения операционной эффективности деятельности.



Также в «Эксперт РА» обращают внимание на продолжение консолидации в банковском секторе РФ: рассчитанная по размеру активов рыночная доля топ-10 банков за период с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019-го выросла с 71,4% до 75,8%. По оценкам агентства, совокупный размер активов банковского сектора за прошедшие 12 месяцев увеличился с 82,6 трлн до 83,8 трлн рублей, однако средний по всем банкам темп прироста активов «слабо отрицателен» — минус 2,6%. При этом активы восьми из десяти крупнейших банков устойчиво прирастают опережающими рынок темпами. Медианный темп прироста по топ-сотне банков за вышеуказанный годовой период составил 4,7%, а по остальным кредитным организациям — минус 4,3%.