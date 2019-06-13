В январе — апреле 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 3,88 млн единиц, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,13 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самое большое количество кредитных карт в регионах РФ было выдано в Москве (248,6 тыс. единиц), Московской области (199,6 тыс.), Краснодарском крае (157,9 тыс.), Санкт-Петербурге (135,8 тыс.), Башкортостане (115,3 тыс.) и Свердловской области (115,3 тыс.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт за первые четыре месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Республике Крым (+49,6%), Московской области (+36,1%), Ханты-Мансийском АО (+35%), Ставропольском крае (+34,8%), Москве (+32,3%) и Краснодарском крае (+32%). В то же время наименьшие темпы роста (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Кемеровской (+6%), Омской (+8,5%), Самарской (+11,9%), Иркутской (+15,6%) и Нижегородской (+15,8%) областях.

В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжает расти, однако темпы этого роста значительно более умеренные в сравнении с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Стоит отметить, что рост в сегменте кредитных карт обусловлен прежде всего тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.)», — комментирует эксперт.