Профицит федерального бюджета по итогам I квартала 2019 года превысил 665 млрд рублей, при этом уровень ненефтегазовых доходов вырос. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, выросла доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, сейчас они составляют порядка 57% всей доходной части, что, конечно, само по себе очень важно», — сказал премьер.

По оценке главы правительства, I квартал был пройден «в целом достаточно неплохо, несмотря на некоторое замедление темпов». Медведев указал, что по ряду параметров, в том числе по объему доходов, ситуация оказалась несколько лучше, чем ожидалось.

Ситуация с кассовым исполнением бюджета, по данным премьера, осталась приблизительно на том же уровне, как и в предыдущие годы. «По итогам первого квартала — около 21%, в 2018 году было то же самое», — сказал Медведев.