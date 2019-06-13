В ближайшее время число неодушевленных абонентов в разы превысит число обычных. В настоящее время основными потребителями услуг мобильной связи являются люди. Но совсем скоро это изменится и на первое место выйдут неодушевленные абоненты: роботы, всевозможные «умные» устройства и датчики.

Об этом заявил директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман в ходе национальной конференции «Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в РФ».

«Это связано с быстрым ростом сегмента корпоративной автоматизации (М2М/IoT), именно они станут основными потребителями беспроводной связи в ближайшей перспективе. Большой скачок развития рынка M2M ожидается после 2020 года, когда сети 5G войдут в коммерческую эксплуатацию в России», — сказал Фрейнкман.



Напомним, на прошлой неделе компании «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G.