Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росбанка на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, достаточно высоким качеством активов, сильной капитализацией, приемлемым уровнем рентабельности, адекватной ликвидной позицией, а также высоким качеством корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры (системно значимого банка по классификации Базельского комитета по состоянию на 1 января 2019 года) и административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью кредитной организации в российской банковской системе», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что Росбанк контролируется финансовой группой Societe Generale S. A. (Франция).

Росбанк «имеет сильный бренд и франшизу, хорошую деловую репутацию и широкую географию деятельности… располагает широкой клиентской базой в сегментах кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и населения… занимает лидирующие позиции практически во всех сегментах банковского рынка, включая факторинговый портфель и торговое финансирование, рынок гарантий и трансграничные расчеты», отмечают, в частности, аналитики.

Достаточность капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как умеренно высокие. Способность банка к генерации капитала с учетом высокой стоимости привлеченных субординированных депозитов оценивается как адекватная. Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 2018 год устойчиво превышало 160%. Агентство отмечает стабильную структуру финансового результата банка и его консервативную дивидендную политику (банк не распределял дивиденды за 2014—2018 годы).

Качество активов оценивается как умеренно высокое. Агентство отмечает диверсификацию активных операций банка по объектам крупного кредитного риска. Совокупное покрытие кредитного портфеля обеспечением с учетом гарантий и поручительств составило 252% на 1 апреля этого года. Кредитный портфель характеризуется высокой отраслевой диверсификацией. Доля проблемных ссуд находится на невысоком уровне (просроченная задолженность составила 12% объема розничных ссуд и 4% объема корпоративных кредитов), при этом агентство отмечает существенную долю ссуд, реструктурированных без понижения категории качества, в корпоративном портфеле.

Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена приемлемым запасом ликвидности, и агентство позитивно оценивает безотзывный характер значительного объема привлеченных срочных средств юрлиц и индивидуальных предпринимателей и отсутствие единовременных крупных выплат. Банку доступен широкий спектр источников дополнительной ликвидности. Аналитики обращают внимание на высокую зависимость ликвидной позиции банка от стабильных остатков на счетах клиентов срочностью до 30 дней, однако при этом наблюдается приемлемая историческая стабильность средств на клиентских счетах. Стоимость фондирования банка невысокая.



Эксперты указывают на высокое качество корпоративного управления и бизнес-процедур в банке. В числе прочего отмечается высокая детализация документов, определяющих стратегические приоритеты развития, и адекватная результативность исполнения бизнес-плана в прошлом. По итогам 2019 года запланирован прирост автокредитов почти на 20%, а консолидированного портфеля ипотеки — более чем на 10%. Дальнейшая реализация стратегии, по мнению агентства, будет способствовать укреплению конкурентных позиций Росбанка на российском рынке.