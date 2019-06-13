Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа Банка России об отзыве лицензии у АКБ «КОР», говорится в постановлении суда.
Банк обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 января.
Кроме того, Арбитражный суд Волгоградской области 12 декабря 2018 года удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка «КОР». Ликвидатором банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.
Регулятор 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «КОР».
Суды приняли решения о банкротстве ПИР Банка и принудительной ликвидации банка «КОР»
Лицензия у банка «КОР» была отозвана 5 октября этого года, у ПИР Банка — 12 октября.