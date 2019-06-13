Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа Банка России об отзыве лицензии у АКБ «КОР», говорится в постановлении суда.

Банк обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 31 января.

Кроме того, Арбитражный суд Волгоградской области 12 декабря 2018 года удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка «КОР». Ликвидатором банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «КОР».