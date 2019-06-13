ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.

Пересмотр глобального спроса на нефть произошел главным образом на фоне низкого уровня спроса на нефть в I квартале текущего года в странах ОЭСР, отмечается в документе.

При этом ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран, не входящих в картель, на 2019 год на уровне 2,14 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что США останутся основным драйвером роста поставок нефти среди стран, не входящих в ОПЕК; вслед за США идут Бразилия, Россия, Китай, Австралия и Великобритания. В то же время наибольшее снижение предложения в этом году прогнозируется со стороны Мексики, Норвегии, Казахстана, Индонезии и Вьетнама.

Поставки газоконденсата и нетрадиционного газа в этом году могут вырасти на 0,08 млн баррелей в сутки, до среднего значения 4,84 млн баррелей в сутки. В прошлом году поставки газоконденсата выросли на 0,13 млн баррелей в сутки.

ОПЕК немного понизила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России на 2019 год. Июньская оценка — 11,53 млн баррелей в сутки вместо 11,54 млн месяцем ранее. Отмечается, что во II квартале добыча снизится на 150 тыс. баррелей в сутки до 11,38 млн. Эта оценка на 20 тыс. баррелей в сутки ниже прежней, отмечается в отчете.