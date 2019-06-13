Все операторы электронных площадок (ЭТП) и оператор специализированной электронной площадки успешно прошли проверку в отношении защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает Минфин.

«Проверка проводилась в отношении защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием ЕСИА. По итогам проверки принято решение, что все операторы электронных площадок и оператор специализированной электронной площадки соответствуют необходимым требованиям и успешно прошли контрольные мероприятия», — говорится на сайте ведомства.

Проверка электронных площадок и их операторов проводилась на соответствие требованиям, вступившим в силу после 1 января 2019 года.

В состав межведомственной комиссии, осуществлявшей проверку, вошли представители Минфина, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, ФАС и Казначейства России.

На торговых площадках обнаружены 2,2 млн записей паспортных данных
На торговых площадках обнаружены 2,2 млн записей паспортных данных

Это следует из исследования «Утечки персональных данных из открытых источников. Электронные торговые площадки».