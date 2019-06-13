Все операторы электронных площадок (ЭТП) и оператор специализированной электронной площадки успешно прошли проверку в отношении защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщает Минфин.

«Проверка проводилась в отношении защиты информации, персональных данных, взаимодействия с банками, обеспечения идентификации и аутентификации на электронной площадке с использованием ЕСИА. По итогам проверки принято решение, что все операторы электронных площадок и оператор специализированной электронной площадки соответствуют необходимым требованиям и успешно прошли контрольные мероприятия», — говорится на сайте ведомства.

Проверка электронных площадок и их операторов проводилась на соответствие требованиям, вступившим в силу после 1 января 2019 года.

В состав межведомственной комиссии, осуществлявшей проверку, вошли представители Минфина, Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, ФАС и Казначейства России.