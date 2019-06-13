В учебниках используется игровой подход и побуждение учеников к самостоятельному мышлению

Банк России разработал новый учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность» для начальной школы. Комплект включает пособие, практикум, рабочие тетради и сборник методических рекомендаций для педагогов, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Регулятор указывает, что новый учебно-методический комплект «отличает мультипредметная ориентация и дифференциация заданий в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Тематика пособия органично интегрируется в образовательную программу начального общего образования. При этом используется игровой подход и побуждение учеников к самостоятельному мышлению».

В учебниках раскрывается семь тем по финансовой грамотности, а учителю предоставляется возможность составить из предложенных учебных материалов собственный сценарий как целого занятия, так и его фрагмента.



Учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность» был представлен на стенде Банка России в рамках Московского международного салона образования. В ЦБ подчеркивают, что «актуальность и востребованность пособия» подтверждается результатами апробации, прошедшей в четырех регионах России. «Участвовавшие в ней учителя отметили доступность изложения материала и богатый иллюстрационный материал, вызывающий интерес школьников», — сообщили в ЦБ.