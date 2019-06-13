Совместно с партнерами Росбанк строит экосистему вокруг понятия «ипотека», которая будет охватывать все стадии покупки жилья, рассказал в интервью агентству «Прайм» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков.

«Мы сейчас совместно с партнерами строим экосистему вокруг понятия «ипотека», — и цифровую, и нецифровую, которая будет охватывать все стадии покупки жилья: не только сам ипотечный кредит, но и легкий доступ к услугам риелторов, нотариусов, страховых компаний, а также услугам по ремонту, приобретению мебели и так далее», — сказал он.

Также, по словам Полякова, кредитная организация планирует наращивать ипотечный бизнес и вкладывать в его цифровизацию.

«Мы будем все больше и больше инвестировать в цифровизацию бизнеса. Уже сегодня более 60% заявок на ипотеку приходит через наши цифровые каналы», — сообщил глава Росбанка.