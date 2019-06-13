Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего советника председателя правления банка «Динамичные Системы» Виктора Аверина за растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает в своем пресс-релизе ведомство.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления КБ «Динамичные Системы» Виктора Аверина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что с декабря 2015 года по апрель 2016-го в Москве Аверин в составе организованной группы с другими лицами похитил со счета банка 585 млн рублей. С этой целью была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. В результате этого произошло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Уголовное дело в отношении восьми других членов преступной группы, в том числе организатора хищения, в настоящее время уже слушается в суде.