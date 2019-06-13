Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов награждается орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Кузнецова Станислава Константиновича — заместителя председателя правления публичного акционерного общества «Сбербанк России», — говорится в документе

Кузнецов работает в Сбербанке с 2010 года.