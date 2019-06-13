Депутаты Госдумы будут инициаторами ряда законопроектов по борьбе с коррупцией, касающихся бесконтрольного движения наличных денег, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Об этом сообщает «Прайм».

«Мы постараемся в этом году быть инициаторами ряда законопроектов, которые позволят минимизировать вот это движение любых наличных денежных средств бесконтрольным образом. Которых на сегодняшний день просто сотни миллиардов рублей», — сказал Луговой в эфире радио «Вести FM».

Парламентарий отметил, что среди сфер с бесконтрольным движением наличных — рынок металлолома и дикорастущего сырья.

«Чем больше мы сузим движение рынка наличных денежных средств, тем эффективнее будет борьба с коррупцией. Кстати говоря, Центральный банк в этом смысле ведет достаточно жесткую политику», — пояснил депутат.