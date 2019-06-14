Финансисты считают, что кредитные карты с большим лимитом неработающим 18-летним могут выдаваться лишь при скоринге с учетом доходов родителей

В последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы (100–200 тыс. рублей), рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Потенциальных заемщиков в большинстве случаев банки находят среди тех своих клиентов, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты (расходы по ним контролируются родителями). Таким клиентам, как только им исполняется 18 лет, предлагают получить кредитную карту, отмечают собеседники издания.

Кредитные карты для 18-летних предлагают Тинькофф Банк, Почта Банк, Киви Банк по карте «Совесть», «Восточный», Кредит Европа Банк, Хоум Кредит Банк, Альфа-Банк. В большинстве перечисленных банков кредитку можно получить лишь по подтвержденному доходу. Исключение составляют Тинькофф Банк и Киви Банк, где доход подтверждать не нужно. В Тинькофф Банке сообщили, что используются «многофакторная скоринговая модель и ряд других инструментов», доходы родителей не учитываются, случаи же выдачи крупных сумм неработающим 18-летним в банке пояснили техническими сбоями и недоработками. В Киви Банке отметили, что в анкете обязательно необходимо указывать родителей в качестве контактного лица, доходы родителей не запрашиваются и не учитываются, а лимиты для данной категории «ниже 100 тыс. рублей».

Финансисты считают, что кредитные карты с большим лимитом неработающим 18-летним могут выдаваться лишь при скоринге с учетом доходов родителей.

Большинство кредитных организаций подобный подход считают в корне неверным. «Кредитование детей под доходы родителей не является позитивной практикой, причем исходя как из морально-этических аспектов, так и из риска неплатежей», — указывает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. «Высок риск испортить отношения с родителями заемщика, которые чаще всего также являются клиентами банка», — отмечает управляющий директор управления кредитных карт банка «ФК Открытие» Артем Буланов. Теоретически родители могут открыть дополнительную карту к своей кредитной для подростка, указывают в Газпромбанке, при этом основной держатель карты может дать доступ ко всему своему кредитному лимиту либо ограничить его частью.

Возраст, когда молодежь из подростков превращается в качественных заемщиков, эксперты определили в 21–23 года. По словам главы НАПКА Эльмана Мехтиева, доля долгов заемщиков в возрасте 18–19 лет, переданных коллекторам, составляет менее 1%. В основном «это просроченные кредиты на 15–30 тыс. рублей, хотя есть должники с суммой долга свыше 50 тыс. рублей», отмечает эксперт.

Ситуация с кредитованием совершеннолетних подростков без доходов беспокоит и депутатов. «Это вопрос социальный, и его необходимо тщательно прорабатывать как на уровне банковских ассоциаций, так и ЦБ и законодателя, — отмечает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. — Нельзя допустить, чтобы погашение кредитов шло за счет родителей, необходимо сделать подобное кредитование невыгодным для банков путем введения дополнительных требований по резервированию и иными мерами».