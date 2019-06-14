Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи. Соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.



Проработкой идеи, ее «возможности и целесообразности» должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и эксперты.

В рамках этой идеи введение дополнительных сборов и налогов не предусмотрено. Новый вид страхования появится в рамках действующей системы, уточнила РБК пресс-секретарь Голиковой София Малявина.

Срок исполнения поручения — 1 ноября.

Уход за пожилыми могут сделать государственной страховой услугой Источником средств для финансирования соцобеспечения может стать дополнительный тариф в размере 1—1,5% от зарплаты — его можно было бы сформировать в рамках уже существующих тарифов Фонда социального страхования.

Сейчас система обязательного страхования предусматривает выплаты в случае болезни, несчастных случаев на производстве, материнства и смерти. Два других компонента системы — медицинское и пенсионное страхование. По действующей системе деньги на соответствующие выплаты распределяют три фонда: социального страхования, ОМС и пенсионный.

Другое поручение Голиковой касается создания цифровой платформы, через которую люди, нуждающиеся в долговременном уходе, смогут получить такую услугу на постоянной, периодической или разовой основе. Проработать модель создания этой платформы поручено, в частности, Минтруду и Минкомсвязи до 1 декабря.