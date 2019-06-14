Совкомбанк предлагает открыть новый вклад — «СуперЛето».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Денежные средства принимаются на срок два, шесть месяцев и один год под 7,3%, 7,4% и 7,8% соответственно.

При использовании карты «Халва» и выполнении по ней ряда условий процентная ставка по депозиту на сроки шесть месяцев и один год увеличивается на 1 процентный пункт.

Вклад можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия депозита. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока на карту «Халва».

Завершен прием вклада «Рекордный процент».